《中国企业债发行日程表》--11月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *上海城建集团 10 7 簿记建档区间4.45-5.45% AAA 11/30-12/4 瑞银证券 (第3-7年每年末偿还20%本金,上海国盛集团提供担保) ======================================================================================== *诸城经济开发 13 7 6.80% AA 11/29-11/30 宏源证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *联想控股公司 23 10 簿记建档区间5.2%-5.8% AAA 11/30-12/4 银河证券 (第七年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== *浙江湖州环太湖 12 7 6.70% AA 11/28-12/4 国信证券 集团 (第3-7年每年末偿还20%本金,湖州城建投资集团提供担保) ======================================================================================== 滁州城建 15 7 6.81% AA 11/23-11/29 国开证券 投资公司 ======================================================================================== 张家港直属公有 至多12 7 6.43% AA+ 11/27-11/29 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 成都兴锦城投 8 7 7.30% AA 11/27-11/29 东兴证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 驻马店市 13 7 6.95% AA 11/26-11/30 中原证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 宁波镇海海江 10 6 6.65% AA 11/28-11/30 中投证券 投资发展公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) ======================================================================================== 金华国资经营 10 7 6.65% AA 11/27-12/3 国泰君安证券 公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 喀什城投集团 8 7 7.18% AA- 11/27-12/3 广州证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;发行人以国有土地使用权等抵押担保) ======================================================================================== 中关村国家自主 5 5 簿记建档区间5.6-6.2% 债项AAA 11/29-12/3 瑞银证券 创新示范区项目债 (中关村发展集团提供担保) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 康熙泽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。