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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 17:07 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)   年利率       主体评级    发行时间     主承销商
               (亿元人民币)   
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*上海城建集团      10         7 簿记建档区间4.45-5.45%  AAA    11/30-12/4    瑞银证券
                    (第3-7年每年末偿还20%本金,上海国盛集团提供担保)          
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*诸城经济开发      13         7        6.80%             AA    11/29-11/30   宏源证券
投资公司            (第3-7年每年末偿还20%本金)                                   
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*联想控股公司      23        10  簿记建档区间5.2%-5.8%  AAA    11/30-12/4    银河证券
                   (第七年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                                   
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*浙江湖州环太湖    12         7        6.70%             AA    11/28-12/4    国信证券
集团                (第3-7年每年末偿还20%本金,湖州城建投资集团提供担保)
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滁州城建           15         7        6.81%             AA    11/23-11/29   国开证券
投资公司
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张家港直属公有   至多12       7        6.43%             AA+   11/27-11/29   齐鲁证券
资产经营公司        (第3-7年每年末偿还20%本金)                                   
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成都兴锦城投        8         7        7.30%             AA    11/27-11/29   东兴证券
                    (第3-7年每年末偿还20%本金)                                   
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驻马店市           13         7        6.95%             AA    11/26-11/30   中原证券
投资公司            (第3-7年每年末偿还20%本金)
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宁波镇海海江       10         6        6.65%             AA    11/28-11/30   中投证券
投资发展公司        (第3-6年每年末偿还25%本金)                                   
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金华国资经营       10         7        6.65%            AA     11/27-12/3  国泰君安证券
公司                (第3-7年每年末偿还20%本金)                                   
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喀什城投集团        8         7        7.18%            AA-    11/27-12/3    广州证券
           (第3-7年每年末偿还20%本金;发行人以国有土地使用权等抵押担保)                                   
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中关村国家自主      5         5  簿记建档区间5.6-6.2%  债项AAA 11/29-12/3    瑞银证券
创新示范区项目债                               (中关村发展集团提供担保)          
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 康熙泽

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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