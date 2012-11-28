《中国企业债发行日程表》--11月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *上海城建集团 10 7 簿记建档区间4.45-5.45% AAA 11/30-12/4 瑞银证券 (第3-7年每年末偿还20%本金,上海国盛集团提供担保) ======================================================================================== *诸城经济开发 13 7 6.80% AA 11/29-11/30 宏源证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *联想控股公司 23 10 簿记建档区间5.2%-5.8% AAA 11/30-12/4 银河证券 (第七年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== *浙江湖州环太湖 12 7 6.70% AA 11/28-12/4 国信证券 集团 (第3-7年每年末偿还20%本金,湖州城建投资集团提供担保) ======================================================================================== 滁州城建 15 7 6.81% AA 11/23-11/29 国开证券 投资公司 ======================================================================================== 张家港直属公有 至多12 7 6.43% AA+ 11/27-11/29 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 成都兴锦城投 8 7 7.30% AA 11/27-11/29 东兴证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 驻马店市 13 7 6.95% AA 11/26-11/30 中原证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 宁波镇海海江 10 6 6.65% AA 11/28-11/30 中投证券 投资发展公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) ======================================================================================== 金华国资经营 10 7 6.65% AA 11/27-12/3 国泰君安证券 公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 喀什城投集团 8 7 7.18% AA- 11/27-12/3 广州证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;发行人以国有土地使用权等抵押担保) ======================================================================================== 中关村国家自主 5 5 簿记建档区间5.6-6.2% 债项AAA 11/29-12/3 瑞银证券 创新示范区项目债 (中关村发展集团提供担保) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 康熙泽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》