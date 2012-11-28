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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 17:10 BJT

〔瑞典央行〕瑞典银行业面临欧元区风险,指标利率STIBOR需改革

路透斯德哥尔摩11月28日电---瑞典央行周三表示:

* 瑞典主要银行目前财务状况强健,融资渠道畅通

* 欧债危机是瑞典金融稳定所面临的最大风险

* 指标利率STIBOR需要加以改革

* 没有迹象表明指标利率STIBOR被操纵

* 经济活动的急剧滑坡可能助推该国房价的下滑

* 关于指标利率STIBOR如何形成的透明度不够,很难核实其是如何决定的

* 瑞典央行WICKMAN-PARAK称:在这个冬季降息的机率比加息的要大.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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