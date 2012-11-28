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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 17:23 BJT

〔中港股市〕沪综指跌至近四年低点,拖累港股收低

* 恒指收跌0.6%,国企指数跌1.2%,沪深300指数跌1%

* A股缓慢下行,不是恐慌性下跌--交银国际

* 投资者对表现优异的个股了结获利,景气循环类股下挫

路透香港11月28日电---中国内地股市周三收低,徘徊在近四年低点并拖累港股收低.由于经济数据好转,打击了政府可能很快放宽政策加快经济复苏的希望.

美国财政谈判缺乏进展,也打击市场人气,因为这让投资者担心美国发生财政危机,促使投资者锁定利润.

恒生指数.HSI跌0.6%,恒生国企指数.HSCE跌1.2%,分别回吐上周涨幅的约三分之一和逾一半.

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