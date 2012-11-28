〔中港股市〕沪综指跌至近四年低点,拖累港股收低

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 恒指收跌0.6%,国企指数跌1.2%,沪深300指数跌1%
* A股缓慢下行,不是恐慌性下跌--交银国际
* 投资者对表现优异的个股了结获利,景气循环类股下挫
路透香港11月28日电---中国内地股市周三收低,徘徊在近四年低点并拖累港股收低.由于经济数据好转,打击了政府可能很快放宽政策加快经济复苏的希望.
美国财政谈判缺乏进展,也打击市场人气,因为这让投资者担心美国发生财政危机,促使投资者锁定利润.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。