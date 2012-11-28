〔中国汇市〕净结汇助人民币连三日涨停作收,但价位随中间价小幅回软(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增收盘报价)
* 人民币连续第三日收在涨停位
* 隔夜美元指数反弹后中间价小幅回软
* 净结汇压力料在年底前持续
路透北京11月28日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周三连续第三日以涨停作收,盘中基本封住涨幅上限;但隔夜美元指数反弹后人民币中间价顺势小幅低开,令涨停价位较上日小幅回软.市场仍为净结汇格局所主导.
上海一外资银行交易员认为,预计短期内中间价仍会保持相对稳定,而在央行不入市干预的情况下,暂时看不到人民币升值预期会出现扭转,净结汇主导下的涨停状况可能在年底之前都没有大的变化.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2273 6.2273 6.2275 6.2902 6.2852 6.2223
上海一大型银行交易员表示,美国昨天宣布中国人民币汇率仍被"明显低估",但未将中国列为汇率操纵国一事,并不会对近期国内人民币即期走势产生影响,主导市场的仍是客户结售汇情况.
美国奥巴马政府周二表示,人民币汇率仍被"明显低估",但未将中国列为汇率操纵国.美国财政部在提交给国会的半年度报告中指出,经通胀调整后的人民币兑美元汇率CNY=自2010年6月以来上涨12.6%.一位财政部官员称,截至周二人民币名义汇率升值9.7%.[ID:nSB2118143]
东京汇市日圆周三劲升,欧元兑美元则在亚洲时段脱离上日触及的一个月高点,市场对希腊新债务目标的舒缓心情,转为对美国即将出现的财政危机的不安情绪.[FRX/CN]
以下为北京时间17:18,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3272/47 6.3295
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2233/48 6.2240
境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,530点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3803元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/张喜良
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