〔中国汇市〕净结汇助人民币连三日涨停作收,但价位随中间价小幅回软(更新版)

(新增收盘报价)

* 人民币连续第三日收在涨停位

* 隔夜美元指数反弹后中间价小幅回软

* 净结汇压力料在年底前持续

路透北京11月28日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周三连续第三日以涨停作收,盘中基本封住涨幅上限;但隔夜美元指数反弹后人民币中间价顺势小幅低开,令涨停价位较上日小幅回软.市场仍为净结汇格局所主导.

上海一外资银行交易员认为,预计短期内中间价仍会保持相对稳定,而在央行不入市干预的情况下,暂时看不到人民币升值预期会出现扭转,净结汇主导下的涨停状况可能在年底之前都没有大的变化.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2273 6.2273 6.2275 6.2902 6.2852 6.2223

上海一大型银行交易员表示,美国昨天宣布中国人民币汇率仍被"明显低估",但未将中国列为汇率操纵国一事,并不会对近期国内人民币即期走势产生影响,主导市场的仍是客户结售汇情况.

美国奥巴马政府周二表示,人民币汇率仍被"明显低估",但未将中国列为汇率操纵国.美国财政部在提交给国会的半年度报告中指出,经通胀调整后的人民币兑美元汇率CNY=自2010年6月以来上涨12.6%.一位财政部官员称,截至周二人民币名义汇率升值9.7%.[ID:nSB2118143]

东京汇市日圆周三劲升,欧元兑美元则在亚洲时段脱离上日触及的一个月高点,市场对希腊新债务目标的舒缓心情,转为对美国即将出现的财政危机的不安情绪.[FRX/CN]

以下为北京时间17:18,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3272/47 6.3295

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2233/48 6.2240

境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,530点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3803元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/张喜良

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