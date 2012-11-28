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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 17:47 BJT

〔欧洲金融〕10月西班牙银行业净卖出52亿欧元公债--欧洲央行

路透法兰克福11月28日电---据欧洲央行数据,

* 10月西班牙银行业净卖出52亿欧元公债

* 10月意大利银行业净买入105亿欧元公债.(完)

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