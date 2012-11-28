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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 17:52 BJT

〔西班牙金融〕银行业金援融资成本将低于1%--经济部长

路透马德里11月28日电---西班牙经济部长德金多斯周三表示,欧洲援助西班牙银行业的成本将不到1%.

西班牙料将向欧洲寻求约400亿欧元贷款,以协助调整该国银行业资本结构,其中有约370亿欧元将提供给西国四大国有银行.

德金多斯对国会说,第一笔援助金料将在12月中前拨放.(完)

--编译 李婷仪;审校 田建华

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