〔日本央行〕上半财年录得纪录最大规模净亏损,因股市下滑

路透东京11月28日电---日本央行周三表示,截至9月底,该央行录得创纪录的净亏损,因股市下滑打压其所持股权.

日本央行的资本/资产比(capital-to-asset ratio)亦跌至逾30年来最低,因银行票据数额增多,而这可能引发外界对于央行购买风险资产的限额的质疑.资本/资产比用于衡量央行的财务状况.

在始于4月的财年度上半年,央行录得2,329亿日圆(28.3亿美元)的净亏损,较上年同期增加966亿日圆.

财报显示,日本央行数年前为稳定金融市场而买入的股票亏损,在上半年财年扩大至1,520亿日圆,上年同期为亏损737亿日圆.

资本/资产比在9月末为7.12%,为1980年3月以来最低,当时为6.30%.

因日本央行向经济体注入资金来抗击通缩,其不断买入非传统资产,央行的资本与资产比例连续10年低于8%.该水准被央行视为财务稳健的最低合适水准.(完)