〔日本央行〕上半财年录得纪录最大规模净亏损,因股市下滑

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透东京11月28日电---日本央行周三表示,截至9月底,该央行录得创纪录的净亏损,因股市下滑打压其所持股权.
日本央行的资本/资产比(capital-to-asset ratio)亦跌至逾30年来最低,因银行票据数额增多,而这可能引发外界对于央行购买风险资产的限额的质疑.资本/资产比用于衡量央行的财务状况.
在始于4月的财年度上半年,央行录得2,329亿日圆(28.3亿美元)的净亏损,较上年同期增加966亿日圆.
财报显示,日本央行数年前为稳定金融市场而买入的股票亏损,在上半年财年扩大至1,520亿日圆,上年同期为亏损737亿日圆.
资本/资产比在9月末为7.12%,为1980年3月以来最低,当时为6.30%.
因日本央行向经济体注入资金来抗击通缩,其不断买入非传统资产,央行的资本与资产比例连续10年低于8%.该水准被央行视为财务稳健的最低合适水准.(完)
--编译 侯向明/田建华;审校 丁琦
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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