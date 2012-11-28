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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 18:22 BJT

〔欧元债市〕意大利10年期公债收益率跌至2011年6月以来最低

路透伦敦11月28日电---Tradeweb数据显示,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB周三跌至2011年6月以来最低的4.679%,因希腊短期内违约的风险下降,令高收益欧元区债券市场受益.

同时,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌8个基点,至5.46%的一个多月最低.(完)

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