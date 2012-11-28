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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 18:20 BJT

〔欧洲金融〕欧盟执委会批准西班牙四家国有化银行重组方案

路透布鲁塞尔11月28日电---欧盟竞争力监管机构周三批准了被国有化的西班牙Bankia (BKIA.MC)、NCG Banco [CAJAFN.UL]、Catalunya Banc和Banco de Valencia BVA.MC四家银行的重组计划.

"批准这四家银行重组,是实施欧元区国家和西班牙之间谅解备忘录上的一个里程碑."欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)在声明中称.

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