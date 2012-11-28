〔路透基点〕起亚汽车计划为中国盐城第三工厂发起美元贷款--RLPC

路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,韩国起亚汽车准备为中国江苏盐城第三工厂发起以美元计价的贷款案.

银行消息人士表示,起亚汽车准备为工厂筹资最多3亿美元.该工厂将归合资公司东风悦达起亚有限公司所有.根据当地媒体,该公司投资预算为8.14亿美元.

一位消息人士称,起亚正在考虑发起俱乐部贷款,并已要求几家银行在12月初之前提出计划书.借款人对于在岸和/或离岸结构的贷款均持开放态度.

起亚汽车一位消息人士确认该公司正在试探市场的贷款条件,但称尚未决定.

当地媒体报导,东风悦达起亚第三工厂在今年6月29日破土动工,并将在2014年投入运营.

东风悦达起亚上次进入市场是在2009年,当时其完成相当于10.2亿元人民币(1.64亿美元)的五年期两段式贷款.资金用于资本支出.该交易由中国银行负责,分为6.12亿元人民币和6,000万美元两个部分.另有七家中资银行参贷.

2007年,花旗亦为东风悦达起亚完成相当于2.50亿美元的五年期贷款,另有10家银行加入.该交易分为两笔相当于1.25亿美元的部分;每个部分又可分别分为1亿美元以及相当于2,500万美元的人民币部分.

起亚汽车为其中一个部分担保,其他两家中国股东则为另外的部分担保.起亚汽车担保的部分中,美元贷款最高综合收益为42.67个基点.人民币贷款部分的利率为中国人民银行(PBOC)基准贷款利率的90%.

中国股东担保的贷款部分,美元贷款最高综合收益为92.67个基点.人民币贷款部分的利率为中国人民银行(PBOC)基准贷款利率的95%.(完)