版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 18:40 BJT

〔欧洲金融〕西班牙银行业必须削减分支,债券持有人将分摊损失

路透布鲁塞尔11月28日电---欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚周三称:

* 西班牙银行业重组的成本总计将达到370亿欧元

* 混合和次级债券持有人将承担一部分重组成本

* 国有化银行将把营业分支网络削减最多50%

* 未来三个月将决定银行重组过程中股东承担的损失

* 欧盟监管机构将在12月20日前就有关其它西班牙受救助银行的计划做出决定

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐