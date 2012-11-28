〔路透基点〕九龙仓7,800万港元贷款二级市场报价为面值的98.8%

路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,九龙仓集团附属公司Wharf Finance在2011年3月签署的40亿港元(5.16亿美元)三年期贷款中,有7,800万港元进入二级市场,报价为面值的98.8%,相当于综合收益约170个基点.

8月,该笔贷款中有1亿港元流入二级市场,报价为面值的98.5%.

贷款到期日为2014年3月,利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码68个基点.

在初级市场中,该笔贷款支付的最高综合收益为102个基点.

渣打银行、三井住友银行、台北富邦银行担任委托协办行兼额度分配行.(完)