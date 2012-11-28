〔路透基点〕九龙仓7,800万港元贷款二级市场报价为面值的98.8%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,九龙仓集团附属公司Wharf Finance在2011年3月签署的40亿港元(5.16亿美元)三年期贷款中,有7,800万港元进入二级市场,报价为面值的98.8%,相当于综合收益约170个基点.
8月,该笔贷款中有1亿港元流入二级市场,报价为面值的98.5%.
贷款到期日为2014年3月,利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码68个基点.
在初级市场中,该笔贷款支付的最高综合收益为102个基点.
渣打银行、三井住友银行、台北富邦银行担任委托协办行兼额度分配行.(完)
--编译 王兴亚; 审校 高琦
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。