巴基斯坦试射可携带核武器弹道导弹

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡11月28日电---巴基斯坦军方称，该国周三成功试射可携带核武器的弹道导弹，射程可达1,300公里。
本次试射的是哈塔夫5型（Hatf V）中程弹道导弹，能够打击在印度的目标。
“试射巩固并加强了巴基斯坦的威慑力以及国家安全，”该国军方表示。
自1998年5月展开核试验以来，巴基斯坦与印度一直在研发各种射程的导弹。
去年的美国情报预估认为，巴基斯坦开发的核武器数量介于90到110枚。分析人士称，巴基斯坦核武器库的增长速度位居世界第一。
巴基斯坦与其邻国印度都不是《不扩散核武器条约》的签署国，该国称其核武能力是对印度更强大常规军力的威慑。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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