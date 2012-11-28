〔路透基点〕北京华贸中心5亿美元三年期境外贷款获超额认购--RLPC

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,北京华贸中心的5亿美元三年期境外贷款案获得超额认购,该贷款旨在为2010年获得的贷款进行再融资.
消息人士称,银行承诺金额已经超过贷款案的5亿美元规模,目前有大约五家银行参贷.
一如此前报导,澳新银行(澳盛银行,ANZ)为牵头行暨簿记行.
私募股权公司Asuka DBJ Partners为发起人,贷款借款人为特殊目的实体RCA01.
该子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点,由华贸中心的1座和2座作为抵押.
银行受邀分三个级别参贷:
承贷1亿美元或以上的银行,获得125个基点的先付费用以及牵头行的头衔.承贷5,000万-9,900万美元的银行,获得100个基点的先付费用和主办行的头衔.承贷2,500万-4,900万美元的银行,获得65个基点的先付费用和安排行的头衔.
华贸中心坐落于北京市中央商务区.
根据Asuka DBJ Partners的网站,该公司是日本政策投资银行(DBJ)与日本独立投资管理公司AsukaAsset Management的合资公司.(完)
--编译 王兴亚;审校 蔡美珍
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