〔路透基点〕北京华贸中心5亿美元三年期境外贷款获超额认购--RLPC

路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,北京华贸中心的5亿美元三年期境外贷款案获得超额认购,该贷款旨在为2010年获得的贷款进行再融资.

消息人士称,银行承诺金额已经超过贷款案的5亿美元规模,目前有大约五家银行参贷.

一如此前报导,澳新银行(澳盛银行,ANZ)为牵头行暨簿记行.

私募股权公司Asuka DBJ Partners为发起人,贷款借款人为特殊目的实体RCA01.

该子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点,由华贸中心的1座和2座作为抵押.

银行受邀分三个级别参贷:

承贷1亿美元或以上的银行,获得125个基点的先付费用以及牵头行的头衔.承贷5,000万-9,900万美元的银行,获得100个基点的先付费用和主办行的头衔.承贷2,500万-4,900万美元的银行,获得65个基点的先付费用和安排行的头衔.

华贸中心坐落于北京市中央商务区.

根据Asuka DBJ Partners的网站,该公司是日本政策投资银行(DBJ)与日本独立投资管理公司AsukaAsset Management的合资公司.(完)