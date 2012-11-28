(重温稿)〔中国证券〕建议将国资划拨社保基金比例提高至30-50%--证监会主席

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京11月28日电---中国证监会主席郭树清周三表示,建议划拨更多国有资产到社保基金,包括金融国有资产,比例可提高到30-50%.
"我建议,划拨更多国有资产,包括金融国有资产,国有银行和国有保险资产的一部分.过去我们减持10%的一部分到社保基金,我觉得应该可以划到30-50%."他在《财经》年会上称.
国务院2009年决定在境内证券市场实施国有股转持,即股权分置改革新老划断后,凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司,除国务院另有规定的,均须按首次公开发行时实际发行股份数量的10%,将股份有限公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有.
郭树清认为,政府部门不应该有那么多企业的资产,以企业形态存在的资产,可以从多个方面改善公司治理,实现保值增值;必须进一步深化国有企业和国有经济的改革,将国有资产资本化,有助于增强国有企业竞争能力,增强国有资本的活力.
他还表示,现在上市公司兼并重组发展比较快,证监会将改进工作,减少审批,给企业兼并重组更多自主权.(完)
--发稿 宿泱韫/钟华; 审校 张喜良
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。