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市场报道 | 2012年 11月 28日 星期三 22:42 BJT

〔美国股市〕开低,受投资者担忧财政悬崖拖累

路透纽约11月28日电---美国股市周三开盘走低,标普500指数连跌第三天,因所谓美国财政悬崖的预算磋商缺乏进展,令投资者依然紧张不安.

道琼工业指数.DJI下跌53.22点,或0.41%,至12,824.91点;标准普尔500指数.SPX跌7.44点,或0.53%,至1,391.50点;Nasdaq指数.IXIC下滑15.70点,或0.53%,至2,952.09点.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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