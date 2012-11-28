〔金属期市〕期铜下跌,因希腊协议存在变数和美国预算谈判没有进展

* 中国11月制造业将显示进一步扩张--澳新银行

* 铜价走势迟滞,市场也关注下次美联储会议

* 美国10月新屋销售下滑

路透伦敦11月28日电---期铜周三下跌,因投资者担忧新达成的希腊援助协议缺乏细节,且美国旨在避免明年1月自动实施增税减支措施的谈判没有取得进展.

国际贷款机构周二同意削减希腊债务,防止该国立即破产,但该协议的一些细节并不明朗,投资者担忧协议不足以确保希腊债务的可持续性.

市场也担心,美国国会需要就避开明年1月起实施6,000亿美元的增税减支措施达成妥协,这一所谓的财政悬崖恐将损及世界上规模最大的美国经济.

美国商务部周三公布,10月新屋销售年率为36.8万户,预估为39.0万户,9月修正后为36.9万户(前值为38.9万户).[ID:nEAPAS0DR4],这打击美国房地产业的乐观情绪,房地产业是美国经济中前景较亮丽的行业之一.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3最新买入价下跌0.53%,报每吨7,765美元,周二收盘报每吨7,806.5美元.铜价在过去四个交易日上涨,今年以来累计升2%左右.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下跌1.20美分,报每磅3.5245美元,盘中交投区间为3.4810-3.5375美元.

"今天的事态进展的确乏善可陈.铜价在过去几天持续走高,但涨幅不大,"法国巴黎银行分析师Stephen Briggs指出.

"除希腊和美国预算问题外,投资者的首要关注焦点是下次美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议,以及联储是否祭出新一轮全面量化宽松措施,这是铜市进一步上涨的必要条件."

美联储下一次货币政策会议将于两周左右举行.一些分析师认为,美联储应在明年扩大量化宽松计划,此举有助于刺激经济,反过来提振铜等金属的需求,铜广泛用于建筑和电力行业.

法国巴黎银行在研究报告中称,伦铜在9月份升向8,500美元后料将回落,因新铜矿投产令供应量增加,推动明年供应过剩10万吨,2014年剩余45万吨.

**欧洲铜需求趋稳**

欧洲最大铜冶炼商Aurubis (NAFG.DE)公布,尽管欧洲铜制品需求依然低迷,但下滑态势已经停止且业务已趋稳,表明金属前景改善.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)商品分析师Natalie Robertson说,主要金属消费国中国的制造业再度扩张带动经济回升,这也应支撑铜价.

"我们预料11月中国制造业进一步升温...从而提振市场人气,"她并称.

汇丰(HSBC)上周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据跳升至50.4,创13个月最高位,此前已经连续一年在荣枯线50下方徘徊.上月终值为49.5.[ID:nSB2109961]

中国还批准78.7亿美元轨道交通项目,这将提振金属需求,如炼钢用的镍和锌,以及电缆用的铜.

三个月期锌CMZN3收在每吨1,987美元,周二收报1,889美元;期镍CMNI3最新买入价报每吨16,980美元,低于周二的16,930美元;期铝CMAL3收跌报每吨2,000美元,上日收于2,009美元.

三个月期铅CMPB收跌逾1%,报每吨2,188美元,周二报2,213美元;期锡CMSN3收高超过1%,报21,425美元,上日收于21,200美元.

以下为1712GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 352.45 -1.20 -0.34 334.65 5.32

LME期铝 1999.00 -10.00 -0.50 2230.00 -10.36

LME期铜 7765.00 -15.00 -0.19 7375.00 5.29

LME期铅 2188.00 -25.00 -1.13 2432.00 -10.03

LME期镍 16980.00 50.00 +0.30 18525.00 -8.34

LME期锡 21420.00 220.00 +1.04 16950.00 26.37

LME期锌 1987.00 -6.00 -0.30 2560.00 -22.38

上海期铝 15390.00 -5.00 -0.03 17160.00 -10.31

上海期铜 56230.00 -10.00 -0.02 59900.00 -6.13

上海期锌 15095.00 -60.00 -0.40 21195.00 -28.78

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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