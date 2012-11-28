〔金属期市〕期铜下跌,因希腊协议存在变数和美国预算谈判没有进展

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 中国11月制造业将显示进一步扩张--澳新银行
* 铜价走势迟滞,市场也关注下次美联储会议
* 美国10月新屋销售下滑
路透伦敦11月28日电---期铜周三下跌,因投资者担忧新达成的希腊援助协议缺乏细节,且美国旨在避免明年1月自动实施增税减支措施的谈判没有取得进展.
国际贷款机构周二同意削减希腊债务,防止该国立即破产,但该协议的一些细节并不明朗,投资者担忧协议不足以确保希腊债务的可持续性.
市场也担心,美国国会需要就避开明年1月起实施6,000亿美元的增税减支措施达成妥协,这一所谓的财政悬崖恐将损及世界上规模最大的美国经济.
美国商务部周三公布,10月新屋销售年率为36.8万户,预估为39.0万户,9月修正后为36.9万户(前值为38.9万户).[ID:nEAPAS0DR4],这打击美国房地产业的乐观情绪,房地产业是美国经济中前景较亮丽的行业之一.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3最新买入价下跌0.53%,报每吨7,765美元,周二收盘报每吨7,806.5美元.铜价在过去四个交易日上涨,今年以来累计升2%左右.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下跌1.20美分,报每磅3.5245美元,盘中交投区间为3.4810-3.5375美元.
"今天的事态进展的确乏善可陈.铜价在过去几天持续走高,但涨幅不大,"法国巴黎银行分析师Stephen Briggs指出.
"除希腊和美国预算问题外,投资者的首要关注焦点是下次美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议,以及联储是否祭出新一轮全面量化宽松措施,这是铜市进一步上涨的必要条件."
美联储下一次货币政策会议将于两周左右举行.一些分析师认为,美联储应在明年扩大量化宽松计划,此举有助于刺激经济,反过来提振铜等金属的需求,铜广泛用于建筑和电力行业.
法国巴黎银行在研究报告中称,伦铜在9月份升向8,500美元后料将回落,因新铜矿投产令供应量增加,推动明年供应过剩10万吨,2014年剩余45万吨.
**欧洲铜需求趋稳**
欧洲最大铜冶炼商Aurubis (NAFG.DE)公布,尽管欧洲铜制品需求依然低迷,但下滑态势已经停止且业务已趋稳,表明金属前景改善.
澳新银行(澳盛银行,ANZ)商品分析师Natalie Robertson说,主要金属消费国中国的制造业再度扩张带动经济回升,这也应支撑铜价.
"我们预料11月中国制造业进一步升温...从而提振市场人气,"她并称.
汇丰(HSBC)上周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据跳升至50.4,创13个月最高位,此前已经连续一年在荣枯线50下方徘徊.上月终值为49.5.[ID:nSB2109961]
中国还批准78.7亿美元轨道交通项目,这将提振金属需求,如炼钢用的镍和锌,以及电缆用的铜.
三个月期锌CMZN3收在每吨1,987美元,周二收报1,889美元;期镍CMNI3最新买入价报每吨16,980美元,低于周二的16,930美元;期铝CMAL3收跌报每吨2,000美元,上日收于2,009美元.
三个月期铅CMPB收跌逾1%,报每吨2,188美元,周二报2,213美元;期锡CMSN3收高超过1%,报21,425美元,上日收于21,200美元.
以下为1712GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 352.45 -1.20 -0.34 334.65 5.32
LME期铝 1999.00 -10.00 -0.50 2230.00 -10.36
LME期铜 7765.00 -15.00 -0.19 7375.00 5.29
LME期铅 2188.00 -25.00 -1.13 2432.00 -10.03
LME期镍 16980.00 50.00 +0.30 18525.00 -8.34
LME期锡 21420.00 220.00 +1.04 16950.00 26.37
LME期锌 1987.00 -6.00 -0.30 2560.00 -22.38
上海期铝 15390.00 -5.00 -0.03 17160.00 -10.31
上海期铜 56230.00 -10.00 -0.02 59900.00 -6.13
上海期锌 15095.00 -60.00 -0.40 21195.00 -28.78
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
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