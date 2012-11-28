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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 02:50 BJT

〔表格〕英国10月抵押贷款批准件数增幅多于预期

路透伦敦11月28日电---英国央行周三公布:

* 英国10月消费者信贷较前月减少5亿英镑,9月为增加11亿英镑

* 10月抵押贷款批准件数为52,982件,9月为50,415件

* 9月抵押贷款发放金额增加2亿英镑,9月为增加6亿英镑

10月 9月

抵押贷款批准件数 52,982 50,415

(单位10亿英镑) 10月 9月

总净贷款 -0.3 +1.7

房屋抵押贷款 +0.2 +0.6

消费者信贷 -0.5 +1.1 (完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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