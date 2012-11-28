〔英国债市〕升至九日高位,因忧虑美国预算及英国央行就QE的言论

路透伦敦11月28日电---英国公债期货周三升至一周高位,因美国财政悬忧虑及英国央行官员的言论支持避险资产.

12月英债期货FLGZ2升83个跳动点,结算价报120.15,稍早触及九日高位120.31,走势大致和可比德债期货FGBLZ2一致,后者收升72个跳动点.

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌9个基点,至1.76%.10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR日内缩窄2个基点,至略低于40基点.

投资人主要关注美国为避开明年实施的自动增税减支的财政悬崖的磋商进展,财政悬崖有可能将美国拉入衰退并抑制全球经济前景.

英国央行副总裁宾恩的讲话也令投资人关注.

宾恩接受彭博新闻访问时说,进一步买入英债的量化宽松举措可能是未来提振经济的有效方法.

"我们还没有完全关闭进一步买入资产的大门,若说我们已认定在目前的关口买入资产是没有效的,那是不正确的说法,"宾恩说.

路透周三公布的调查显示,分析师预期英国央行将买入更多资产的机率为40%,低于两周前的45%,且没有分析师预期下周英国央行政策会议将宣布买入更多资产.

投资人周四将关注英国央行半年度金融稳定报告及央行总裁金恩的记者会.

英国央行今日公布10月抵押贷款批准件数为52,982件,高于上月的50,415件.该数据原定于周三公布.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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