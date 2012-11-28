〔欧洲股市〕上涨,受将达成美国预算协议的冀望提振

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%

* 美国众议院议长贝纳有关财政悬崖的讲话使市场人气好转

路透伦敦11月28日电---欧洲股市周三反弹小幅收升,和美股一道上涨,因有迹象显示,美国议员将有能力避开威胁该国经济的财政悬崖.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%,报1,109.27点,稍早低见1,100.79点,受助于化工类股.SX4P上升0.5%.欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.1%,至2,546.84点.

"仅在24小时前,市场还感到民主党和共和党仍存在重大分歧.目前看来,他们的确愿意达成交易避开财政悬崖,为了美国的福祉,"Capital Spreads市场分析师部主管Angus Campbell说,"市场存在协议将于年底前达成的乐观情绪."

美股周三大幅缩减跌幅,此前美国众议院议长贝纳称,对达成协议避开财政悬崖感到乐观,刚在上日,参议院民主党领袖里德表示,对磋商没有进展感到失望.

分析师表示,短期欧洲股市将受到美国财政悬崖及欧元区债务问题的消息影响.

英国富时100指数.FTSE上扬0.06%,报5,803.28点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.15%,报7,343.41点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.37%,报3,515.19点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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