〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第七日收高,因美国大平原气候干燥

路透11月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第七日上涨,因美国大平原地区气候干燥令市场担忧该主要小麦产区的作物生长状况.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2一度触及每蒲式耳8.80美元的高位,但在100日移动均线切入位8.80-7/8美元附近遭遇阻力.自11月12日以来,CBOT小麦期货从未在该重要技术水准上方交投.

CBOT小麦在周三早盘下跌,但在30日移动均线切入位8.64美元上方仅3/4美分处寻获技术支撑.

分析师预料,周四上午出炉的美国农业部(USDA)报告将显示,上周小麦出口销售在40-50万吨之间.此前一周小麦出口销量为64.7万吨.

Global Weather Monitoring气候学家John Dee说,美国大平原的硬红冬麦种植区和中西部大部分地区延续干燥少雨的天气,令市场对2013年冬小麦产量的担忧加剧.

乌克兰农业部公布,最新数据显示,该国小麦出口可能超过550万吨.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2上升3美分,报每蒲式耳8.76美元.

今日CBOT小麦预估成交量为124,489口.(完)

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