〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上收涨,受助于小麦期货涨势

路透芝加哥11月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨,交易商称,受助于小麦市场上扬带动的买盘.

美国农业部周四公布一周出口销售报告前,市场预估上周出口销售玉米45-60万吨.

交易商称,美国中西部附近玉米加工厂和乙醇工厂的玉米现货价格持稳至走软,之前一天玉米期价录得一个月最大单日涨幅,促使农户加大出售谷物的力度.

一位农业气象学家学家称,美国大平原硬红冬麦种植区和中西部大部地区的干燥天气持续.Global Weather Monitoring的John Dee称,"中西部和大平原的大部地区仍为干燥天气模式.未来一周至10天降雨的机率很低."

Dee称,阿根廷将迎来降雨,周四和周五可能有阵雨,下周多数时间也将出现降雨,使该国再度面临湿度过大的问题.

12月玉米合约的主要支撑位在50日移动均线切入位7.44-1/2美元.主要阻力位在100日移动均线切入位7.67-1/4美元.九日相对强弱指标为69.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价上升上扬1/4美分,报每蒲式耳7.60-1/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为329,321口.(完)

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