〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上收涨,受助于小麦期货涨势

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透芝加哥11月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨,交易商称,受助于小麦市场上扬带动的买盘.
美国农业部周四公布一周出口销售报告前,市场预估上周出口销售玉米45-60万吨.
交易商称,美国中西部附近玉米加工厂和乙醇工厂的玉米现货价格持稳至走软,之前一天玉米期价录得一个月最大单日涨幅,促使农户加大出售谷物的力度.
一位农业气象学家学家称,美国大平原硬红冬麦种植区和中西部大部地区的干燥天气持续.Global Weather Monitoring的John Dee称,"中西部和大平原的大部地区仍为干燥天气模式.未来一周至10天降雨的机率很低."
Dee称,阿根廷将迎来降雨,周四和周五可能有阵雨,下周多数时间也将出现降雨,使该国再度面临湿度过大的问题.
12月玉米合约的主要支撑位在50日移动均线切入位7.44-1/2美元.主要阻力位在100日移动均线切入位7.67-1/4美元.九日相对强弱指标为69.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价上升上扬1/4美分,报每蒲式耳7.60-1/4美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为329,321口.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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