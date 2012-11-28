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市场报道 | 2012年 11月 29日 星期四 05:22 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数上扬0.83%,Nasdaq指数收涨0.81%

路透纽约11月28日电---美国股市周三在震荡交投中收高,因众议院议长贝纳称可能作出妥协避免"财政悬崖",为投资者带来希望,令股市由跌转升.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上涨106.98点,或0.83%,至12,985.11点;标准普尔500指数.SPX升10.99点,或0.79%,至1,409.93点.Nasdaq指数.IXIC上扬23.99点,或0.81%,至2,991.78点.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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