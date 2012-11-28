〔韩国数据〕12月制造业景气判断指数大跌至三年低位--央行

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透首尔11月29日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国制造企业对12月的业务情况评估指数下跌,追平逾三年低位.
韩国央行的12月制造业景气判断指数经季节调整后为69,与8月时录得的2009年中以来最低水平一致.11月该指数为72.
该指数若低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.
企业称,经济的不确定性及国内需求迟滞是最可能导致其业务下降的原因,企业还指出,海外市场需求复苏缓慢将无法大大提振韩国经济.
央行表示,其在11月15-22日对全国23个主要行业的逾2,800家企业进行了调查.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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