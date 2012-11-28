〔韩国数据〕12月制造业景气判断指数大跌至三年低位--央行

路透首尔11月29日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国制造企业对12月的业务情况评估指数下跌,追平逾三年低位.

韩国央行的12月制造业景气判断指数经季节调整后为69,与8月时录得的2009年中以来最低水平一致.11月该指数为72.

该指数若低于100,表示预计未来一个月业务状况下降的企业数量多于预期改善的企业.

企业称,经济的不确定性及国内需求迟滞是最可能导致其业务下降的原因,企业还指出,海外市场需求复苏缓慢将无法大大提振韩国经济.

央行表示,其在11月15-22日对全国23个主要行业的逾2,800家企业进行了调查.(完)