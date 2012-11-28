〔美国股市〕收涨,继续受到"财政悬崖"问题推动

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 众议院议长贝纳对避免财政危机持乐观态度
* Costco将派发特别股息,因预料美国将会加税
* Getco和Virtu竞购Knight Capital
* 道指、标普500指数和Nasdaq指数均收高0.8%
路透纽约11月28日电---美国股市周三在震荡交投中收高,因众议院议长贝纳称可能作出妥协避免跌落"财政悬崖",为投资者带来希望,令股市由跌转升.
贝纳讲话后,标准普尔500指数扭转盘中1%的跌幅反弹,从低位弹升超过20点.此前贝纳表示,他对与白宫达成避免"财政悬崖"的协议持乐观态度.美国总统奥巴马亦称希望在未来四周内达成协议,给市场更添一层乐观情绪.
不过这些言论是否反映了两党谈判的实情,则另当别论.
"目前财政悬崖是两党磋商的主要内容,且在短期内,我们对这个问题将很快得到解决的看法有点过于乐观,"Wells Fargo Advantage Funds首席股票策略师John Manley说.
由于预料2013年股息税上调,多家公司已转变股息政策,或宣布向股东派发特别股息.
零售商Costco Wholesale Corp(COST.O)大涨6.3%,至102.58美元,成为标准普尔500指数中百分比涨幅最大的个股.该公司公布,将向投资者派发特别股息7美元,总计30亿美元.[ID:nSB2119531]
这是美国股市连续第二日受议员讲话推动.周二美股下跌,因参议院民主党领袖里德发表悲观言论.
最近几周来,美国股市一直受到华盛顿方面的重大新闻左右,周三股市回升再度表明,华尔街极其看重当局能否找到解决方案,避免一系列增税减支措施拖累美国经济滑入衰退.
道琼工业指数.DJI上涨106.98点,或0.83%,至12,985.11点;标准普尔500指数.SPX升10.99点,或0.79%,至1,409.93点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上扬23.99点,或0.81%,至2,991.78点.
标准普尔500指数已从1,385附近、涵盖200日和14日移动均线切入位的强力支撑区域反弹.该指数周三为四个交易日来第三天收在1,400点上方,被股市多头视为乐观信号.
Knight Capital Group(KCG.N)跳涨15.2%,报3.42美元,因Getco Holding提议以14亿美元合并Knight,而Virtu Financial出价至少11亿美元收购Knight.[ID:nSB2119513]
服装零售商Express Inc(EXPR.N)劲扬8.9%,报14.15美元.该公司此前预测本财季获利强劲,得益于促销策略带动感恩节假期销售旺盛.[ID:nSB2119517]
标准普尔500零售指数.SPXRT上涨1.4%.
Green Mountain Coffee RoastersGMCR.O飙升27.3%,至36.86美元;该公司上日发布的季度和全年获利远超过分析师预期.
纽约证交所、Nasdaq交易所成交量接近61亿股,低于年内迄今约64.8亿股的日均水平.
纽约证交所上涨与下跌股数比约为7:3,而在Nasdaq则为5:3.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。