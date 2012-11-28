〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆下滑,希腊及美国财政忧虑打压人气

* 希腊协议缺乏细节打压市场人气

* 预计德国议员周五将批准希腊协议

* 日圆反弹,因投资人出脱空头头寸

* 美国众议院议长贝纳对达成美国预算协议感到乐观

路透纽约11月28日电---欧元兑美元和日圆周三连跌第三天,因忧虑希腊协议将如何落实,且不确定美国是否会避开财政悬崖.

日圆全线上涨,部份原因是对日本央行将在近期放宽货币政策的预期降温.

国际贷款者本周就降低希腊债务计划达成一致,令希腊避免无序违约.不过,计划缺乏细节及对于希腊将如何落实改革以达到新目标的疑虑,令投资人保持警惕.

德国议员及传媒指责政府在救助希腊的真实代价问题上欺骗纳税人,且表示欧元区最终将不得不减计其向希腊提供的大部份贷款.德国下议院周五将对希腊救助协议进行投票,预期将会批准该协议.

"希腊无力还债,欧洲正在玩庞氏(Ponzi)把戏,"SLJ Macro Partners高层Stephen Jen说.

欧元兑美元EUR=跌0.1%,至1.2938美元.交易商称在1.2870和1.2850美元有买盘,可能限制欧元短期跌势.一些人士将欧元的弱势归因于传闻称月末投资组合调整对美元有需求.卖盘据称在1.2940美元.

欧元缩减部分跌幅.美国众议院议长贝纳乐观表示,共和党和白宫可能达成协议,阻止年底的撙节举措.但贝纳重申反对上调所得税.

GFT市场策略师Neal Gilbert说,"还记得大约两周前的客气话到几天后很快变成两党想法进一步分歧.所以我仍怀疑公开宣示的乐观看法是否出自真心."

欧元兑日圆EURJPY=下滑0.3%,至106.04日圆,脱离周一触及的七个月高位107.13日圆.日圆兑另一避险货币瑞郎EURCHF=跌至两个半月低位1.2024.尾盘欧元兑瑞郎跌0.1%,至1.2034.

美元兑日圆JPY=下滑0.2%至81.96,从上周触及的七个半月高位82.84日圆回落.市场人士称在81.70日圆有美元需求,可能限制日圆涨势.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)褐皮书周三称,近几周美国经济以"谨慎的"步伐扩张,招聘增长步伐仍然温和.报告未能缓和对经济成长缓慢及失业率高企的忧虑.[FED-CMN]

稍早,美国数据显示10月新屋销售小幅下跌,9月销售被大幅下修,令美国经济的一个亮点蒙上阴影.

日圆上涨,因投资人出脱近几周建立的美元和欧元多头头寸.市场预期日本12月16日选举将选出新一任首相,而新首相将施压日本央行进一步放宽货币政策.

日圆兑美元过去两周累计下跌约4%,因投资人开始消化日本选举后将祭出积极的货币政策.

安倍晋三很可能成为下一任日本首相,他呼吁采取更积极的宽松举措,但一些投资人开始质疑安倍晋三对货币政策有多大的影响.(完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

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