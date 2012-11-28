〔全球金市〕金价下跌1.5%,受通货紧缩忧虑和基金抛售拖累

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 基金抛出大卖单和12月/2月合约展期令期金承压
* 黄金下跌并非源于瞬间交易停顿或错误交易--CME
* 最大黄金ETF的持仓触及纪录高位
路透伦敦11月28日电---金价周三下滑1.5%,录得约一个月来最大单日跌幅,因与美国财政危机和重债国希腊相关的通货紧缩担忧,引发受动能驱动的基金投资者抛出大量止损单.
在亚洲时段略微下跌后,金价在美国开盘后突然挫跌每盎司25美元,在不到五分钟内,纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货换手超过200万盎司.
市场传闻和臆测存在所谓"肥手指"的错误交易,这与周五第一通知日前夕12月期金GCZ2向2月期金合约GCG3展期相关.但芝加哥商业交易所(CME)一位发言人表示,该市场抛售并未触发防止价格波动的瞬间停顿.
"我看到很大百分比的止损单来自算式交易商.这可能进一步加快跌势,因我们看到高杠杆投资者在削减头寸,"Sica Wealth投资长Jeffrey Sica说.该公司管理资产超过10亿美元.
交易员称,上周黄金上涨后基金在月底对多仓获利了结,以及期权到期日临近的相关抛售,也令黄金承压.
现货金XAU=一度触及每盎司1,705.64美元的11月16日以来低位,随后脱离低位反弹,截止1949 GMT,下跌1.3%至每盎司1,718.60美元.
美国12月黄金期货GCZ2跌25.80美元,结算价报1,716.50美元.
路透初步数据显示,成交量巨大,约为440,000口,较其250日均值增长一倍多,部分源于12月/2月合约展期.当日成交量有望进入2012年前三甲之列.
黄金抛跌令金价接近1,703美元和1,705美元的近期低位.分析师称,若黄金跌破该重要支撑区域,失去技术支撑后恐将进一步走低.
(浏览黄金近期低位的图表,请点击:r.reuters.com/ner34t)
**失去动能,还是避风港?**
在黄金上周五大幅上涨后,近来增持多仓的谨慎投资者轧平仓位,也加剧周三黄金的跌势.CME数据显示,未平仓合约减少,但市场活动指标维持在本周稍早触及的纪录高位附近.
分析师称,若美国明年实施6,000亿美元增税减支可能导致经济衰退,这严重危及黄金抵御通胀的魅力,但所谓的美国财政悬崖也会刺激避险买盘.
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二黄金持仓触及1,345.813吨的纪录高位.
其他贵金属中,现货银XAG=跟随黄金下跌,但脱离一周低位32.89美元,最新跌1%,报每盎司33.68美元.
现货铂金XPT=下滑0.4%,报每盎司1,601.90美元;但现货钯金XPD=升0.8%,至每盎司670.50美元.
----------------------1949 GMT--------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1716.50 -25.80 -1.5 1705.50 1743.10 250,055
COMEX白银期货 SIN2 33.684 -0.297 -0.9 32.900 34.040 85,795
COMEX铂金期货 PLN2 1611.70 -6.80 -0.4 1583.00 1616.90 10,714
COMEX钯金期货 PAU2 673.15 4.95 0.7 645.00 673.75 7,042
现货金 XAU= 1718.60 -23.05 -1.3 1705.64 1742.85
现货银 XAG= 33.680 -0.340 -1.0 32.890 34.040
现货铂金 XPT= 1601.90 -6.35 -0.4 1584.00 1612.00
现货钯金 XPD= 670.50 5.29 0.8 648.75 671.50 (完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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