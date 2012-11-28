〔全球金市〕金价下跌1.5%,受通货紧缩忧虑和基金抛售拖累

* 基金抛出大卖单和12月/2月合约展期令期金承压

* 黄金下跌并非源于瞬间交易停顿或错误交易--CME

* 最大黄金ETF的持仓触及纪录高位

路透伦敦11月28日电---金价周三下滑1.5%,录得约一个月来最大单日跌幅,因与美国财政危机和重债国希腊相关的通货紧缩担忧,引发受动能驱动的基金投资者抛出大量止损单.

在亚洲时段略微下跌后,金价在美国开盘后突然挫跌每盎司25美元,在不到五分钟内,纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货换手超过200万盎司.

市场传闻和臆测存在所谓"肥手指"的错误交易,这与周五第一通知日前夕12月期金GCZ2向2月期金合约GCG3展期相关.但芝加哥商业交易所(CME)一位发言人表示,该市场抛售并未触发防止价格波动的瞬间停顿.

"我看到很大百分比的止损单来自算式交易商.这可能进一步加快跌势,因我们看到高杠杆投资者在削减头寸,"Sica Wealth投资长Jeffrey Sica说.该公司管理资产超过10亿美元.

交易员称,上周黄金上涨后基金在月底对多仓获利了结,以及期权到期日临近的相关抛售,也令黄金承压.

现货金XAU=一度触及每盎司1,705.64美元的11月16日以来低位,随后脱离低位反弹,截止1949 GMT,下跌1.3%至每盎司1,718.60美元.

美国12月黄金期货GCZ2跌25.80美元,结算价报1,716.50美元.

路透初步数据显示,成交量巨大,约为440,000口,较其250日均值增长一倍多,部分源于12月/2月合约展期.当日成交量有望进入2012年前三甲之列.

黄金抛跌令金价接近1,703美元和1,705美元的近期低位.分析师称,若黄金跌破该重要支撑区域,失去技术支撑后恐将进一步走低.

(浏览黄金近期低位的图表,请点击:r.reuters.com/ner34t)

**失去动能,还是避风港?**

在黄金上周五大幅上涨后,近来增持多仓的谨慎投资者轧平仓位,也加剧周三黄金的跌势.CME数据显示,未平仓合约减少,但市场活动指标维持在本周稍早触及的纪录高位附近.

分析师称,若美国明年实施6,000亿美元增税减支可能导致经济衰退,这严重危及黄金抵御通胀的魅力,但所谓的美国财政悬崖也会刺激避险买盘.

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二黄金持仓触及1,345.813吨的纪录高位.

其他贵金属中,现货银XAG=跟随黄金下跌,但脱离一周低位32.89美元,最新跌1%,报每盎司33.68美元.

现货铂金XPT=下滑0.4%,报每盎司1,601.90美元;但现货钯金XPD=升0.8%,至每盎司670.50美元.

----------------------1949 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1716.50 -25.80 -1.5 1705.50 1743.10 250,055

COMEX白银期货 SIN2 33.684 -0.297 -0.9 32.900 34.040 85,795

COMEX铂金期货 PLN2 1611.70 -6.80 -0.4 1583.00 1616.90 10,714

COMEX钯金期货 PAU2 673.15 4.95 0.7 645.00 673.75 7,042

现货金 XAU= 1718.60 -23.05 -1.3 1705.64 1742.85

现货银 XAG= 33.680 -0.340 -1.0 32.890 34.040

现货铂金 XPT= 1601.90 -6.35 -0.4 1584.00 1612.00

现货钯金 XPD= 670.50 5.29 0.8 648.75 671.50 (完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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