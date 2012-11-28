版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 06:22 BJT

《日本重要政经日程》--11月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月28日(三)

2350 - 11月18-24日资本流动数据

2350 - 10月零售销售

11月29日(四)

-- - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里在日本南部的熊本市发表讲话

0030 - 财务省公布10月详细的能源和大宗商品清关进口数据

0120 - 三个月期贴现国库券标售

企业面:

0600 - JX控股(5020.T)旗下吉坤日矿日石能源公布12月原油精炼展望

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐