〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因升至两周半高位后出现获利了结

路透11月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三回落0.2%,结束三日连涨,因交易商在1月大豆合约触及两周半高位后锁定获利.

美国农业部证实,向中国销售29万吨2012/13年付运的美国大豆.

投资者担忧过渡降雨将导致阿根廷大豆种植推迟,这支撑市场.Global Weather Monitoring的气象学家John Dee称,周四和周五可能出现降雨,下周多数时间也将有雨.

Dee称,巴西的作物天气基本令人满意,但南部部分地区可能需要更多降雨.

物流拥堵和运输延迟预计将使巴西明年初向全球买家付运创纪录的大豆的速度放缓.全球买家指望用南美的供应来弥补美国大豆产量因遭遇乾旱侵袭而减少造成的供应缺口.

Rabobank在一份年度展望中预计,明年首季CBOT大豆均价为每蒲式耳14.75美元,之后回落近12%,第四季为13美元.

市场预估,农业部周度出口销售报告将显示,上周出口销售大豆50-75万吨,豆粕15-25万吨,豆油10-20万吨.

1月大豆合约SF3的阻力为200日移动均线切入位14.59美元.收盘后,该合约的九日相对强弱指标为51,处于中性技术区域.

指标CBOT-1月大豆合约SF3跌3美分,报每蒲式耳14.46-1/4美元.

12月豆粕合约SMc1收高0.06美元,报每短吨439.9美元,12月豆油合约BOc1跌0.01美分,报每磅50.11美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为143,549口,豆粕期货为100,079口,豆油期货为151,451口.

以下为CBOT农产品期货在2104GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 760.25 0.25 0.0% 17.6%

CBOT大豆Sc1 1446.25 -3.00 -0.2% 20.7%

CBOT豆粕SMc1 439.90 0.60 0.1% 42.2%

CBOT豆油BOc1 50.11 -0.01 0.0% -3.8%

CBOT小麦Wc1 876.00 3.00 0.3% 34.2%

CBOT稻米RRc1 1519.00 10.50 0.7% 4.0%

EU小麦BL2H0 276.25 3.00 1.1% 36.4%

NYMEX原油期货CLc1 86.68 -0.50 -0.6% -12.3%

道琼工业指数.DJI 12,985 107 0.8% 6.3%

现货金XAU= 1719.01 -23.01 -1.3% 9.9%

欧元/美元EUR= 1.2938 -0.0006 0.0% -0.1%

美元指数.DXY 80.3180 -0.0880 -0.1% 0.2%

波罗的海

干散货指数.BADI 1104 7 0.6% -36.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)