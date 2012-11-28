《美国重要政经日程》--11月29日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周初请失业金人数
1330 - 农业部公布一周出口销售
1330 - 商务部公布国内生产总值(GDP)环比年率第三季修正值,以及第三季企业获利
1400 - 农业部经济研究服务局公布美国农业贸易季度展望报告
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1500 - 全美不动产协会(NAR)公布10月成屋待完成销售
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量
1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月
期国库券
1800 - 财政部标售七年期公债
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100 - 美国投资公司协会(ICI)发布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。