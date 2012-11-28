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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 06:44 BJT

《美国经济焦点》10月新屋销售微降且9月数据大幅下修,令楼市蒙上阴影

* 10月新屋销售微降0.3%

* 9月销售大幅下修

* 房价较上年同期上升5.7%

* 上周购房贷款指数上升

路透华盛顿11月28日电---美国10月独栋住宅新屋销售小幅下滑,9月数据大幅下修,令美国经济的一个亮点蒙上阴影.

商务部周三公布,10月新屋销售较上月下降0.3%,年率为36.8万户,9月销售年率由38.9万户下修至36.9万户.

楼市今年一直是表现相对强劲的一个经济领域.

上周公布的数据显示,10月成屋销售大幅增长.同时本周数据显示,独栋住宅价格自2月以来持续上涨.

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