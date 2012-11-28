《美国经济焦点》10月新屋销售微降且9月数据大幅下修,令楼市蒙上阴影

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 10月新屋销售微降0.3%
* 9月销售大幅下修
* 房价较上年同期上升5.7%
* 上周购房贷款指数上升
路透华盛顿11月28日电---美国10月独栋住宅新屋销售小幅下滑,9月数据大幅下修,令美国经济的一个亮点蒙上阴影.
商务部周三公布,10月新屋销售较上月下降0.3%,年率为36.8万户,9月销售年率由38.9万户下修至36.9万户.
楼市今年一直是表现相对强劲的一个经济领域.
上周公布的数据显示,10月成屋销售大幅增长.同时本周数据显示,独栋住宅价格自2月以来持续上涨.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。