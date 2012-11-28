〔澳洲个股〕力拓称成本削减目标中煤炭和铝业务将占据大部分

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透墨尔本/悉尼11月29日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)表示,公司订立了未来两年削减成本50亿美元的目标,煤炭和铝业部门将首当其冲.
力拓在对投资者的最新情况说明中表示,计划到2014年底削减逾50亿美元的经营和支持成本,在2012年余下时间以及2013年的勘探与评价项目也将削减10亿美元支出.
公司目前正全力开发位于西澳洲的铁矿石项目,预计到2015年可达到3.60亿吨的年产量,高于先前预估的3.53亿吨.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。