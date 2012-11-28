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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 06:58 BJT

〔澳洲个股〕力拓称成本削减目标中煤炭和铝业务将占据大部分

路透墨尔本/悉尼11月29日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)表示,公司订立了未来两年削减成本50亿美元的目标,煤炭和铝业部门将首当其冲.

力拓在对投资者的最新情况说明中表示,计划到2014年底削减逾50亿美元的经营和支持成本,在2012年余下时间以及2013年的勘探与评价项目也将削减10亿美元支出.

公司目前正全力开发位于西澳洲的铁矿石项目,预计到2015年可达到3.60亿吨的年产量,高于先前预估的3.53亿吨.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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