《综述》美国共和党反对上调富裕人群税率的团结局面出现裂痕

* 共和党议员Cole建议就上调富裕人群税率达成协议

* 众议院议长贝纳很快否决了Cole的提议

* 奥巴马和贝纳均对两党达成妥协持乐观看法

路透华盛顿11月28日电---共和党就反对上调富裕人群税率表现出的团结开始出现裂痕,一位保守派国会共和党议员表示,他将支持与总统奥巴马达成协议,提高富裕人群税率,但对收入低于25万美元的家庭继续推行减税政策.

在美国国会忙于达成协议,以避免年底出现增税减支的"财政悬崖"之际,议员Tom Cole称,共和党议员应该接受确保98%的美国人免受加税之苦的条件.

"我的观点是,我们都同意不会提高年收入低于25万美元家庭的赋税.我们应该马上将他们排除在讨论范围之外,并继续反对提高税率..."Cole对记者称.

尽管并不清楚有多少共和党议员支持Cole,但他的评论带来了最终达成妥协的希望,即便国会共和党领袖目前还是坚定反对任何形式的提高税率.

Cole在周二的一次会议上非公开地向共和党同僚表达了上述立场,但迅速被众议院议长贝纳(John Boehner)拒绝.

"我稍早告诉Tom...我不同意他的观点,"贝纳对记者称.