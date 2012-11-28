《综述》美国共和党反对上调富裕人群税率的团结局面出现裂痕

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 共和党议员Cole建议就上调富裕人群税率达成协议
* 众议院议长贝纳很快否决了Cole的提议
* 奥巴马和贝纳均对两党达成妥协持乐观看法
路透华盛顿11月28日电---共和党就反对上调富裕人群税率表现出的团结开始出现裂痕,一位保守派国会共和党议员表示,他将支持与总统奥巴马达成协议,提高富裕人群税率,但对收入低于25万美元的家庭继续推行减税政策.
在美国国会忙于达成协议,以避免年底出现增税减支的"财政悬崖"之际,议员Tom Cole称,共和党议员应该接受确保98%的美国人免受加税之苦的条件.
"我的观点是,我们都同意不会提高年收入低于25万美元家庭的赋税.我们应该马上将他们排除在讨论范围之外,并继续反对提高税率..."Cole对记者称.
尽管并不清楚有多少共和党议员支持Cole,但他的评论带来了最终达成妥协的希望,即便国会共和党领袖目前还是坚定反对任何形式的提高税率.
Cole在周二的一次会议上非公开地向共和党同僚表达了上述立场,但迅速被众议院议长贝纳(John Boehner)拒绝.
"我稍早告诉Tom...我不同意他的观点,"贝纳对记者称.
"如果提高最高两级税率,那么就不能带来经济增长,"贝纳称,并表示共和党人希望与民主党讨论,其他开源节流的方法.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。