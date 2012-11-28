〔加拿大股市〕银行股推动大盘反弹收高,Inmet拒绝敌意收购后跳涨

路透多伦多11月28日电---加拿大股市周三自一周低点反弹至收高,金融类股受良好业绩预期提振上扬,基本金属矿业公司Inmet MiningIMN.TO在拒绝一项敌意收购要约后股价劲扬18%.

该公司回绝了同业First Quantum Minerals(FM.TO)的主动收购报价,后者股价下跌1.6%.Inmet Mining称已经采取了一项股东权益计划,这样公司可以有时间考虑其它要约或寻求收购以外的其它选择.

美国共和党高层人士的讲话令美国预算协议达成的希望升高,亦令大盘股指在尾盘反弹.只有达成预算协议,美国才能避免财政悬崖出现,从而免于让经济陷入衰退.

美国众议院议长贝纳表示,如果民主党同意削减开支,那么共和党愿意讨论税收问题,以便能够在财政问题上达成一致.美国总统奥巴马稍晚也表示,希望能在未来四周内达成协议.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高28.70点,或0.24%,至12,140.33点.该指数今年以来已上扬1.5%.

金融类股收高0.4%.加拿大皇家银行(RBC)(RY.TO)收高0.6%报58.35加元,该行将在周四为加国银行业财报季拉开序幕.(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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