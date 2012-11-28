〔加拿大股市〕银行股推动大盘反弹收高,Inmet拒绝敌意收购后跳涨

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透多伦多11月28日电---加拿大股市周三自一周低点反弹至收高,金融类股受良好业绩预期提振上扬,基本金属矿业公司Inmet MiningIMN.TO在拒绝一项敌意收购要约后股价劲扬18%.
该公司回绝了同业First Quantum Minerals(FM.TO)的主动收购报价,后者股价下跌1.6%.Inmet Mining称已经采取了一项股东权益计划,这样公司可以有时间考虑其它要约或寻求收购以外的其它选择.
美国共和党高层人士的讲话令美国预算协议达成的希望升高,亦令大盘股指在尾盘反弹.只有达成预算协议,美国才能避免财政悬崖出现,从而免于让经济陷入衰退.
美国众议院议长贝纳表示,如果民主党同意削减开支,那么共和党愿意讨论税收问题,以便能够在财政问题上达成一致.美国总统奥巴马稍晚也表示,希望能在未来四周内达成协议.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高28.70点,或0.24%,至12,140.33点.该指数今年以来已上扬1.5%.
金融类股收高0.4%.加拿大皇家银行(RBC)(RY.TO)收高0.6%报58.35加元,该行将在周四为加国银行业财报季拉开序幕.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导............[.EUCN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。