全球外汇市场11月29日主要消息

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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11月28日(三)
2350 - 日本11月18-24日资本流动数据
2350 - 日本10月零售销售数据
11月29日(四)
-- - 英国央行2012年12月稳定报告
-- - 瑞典央行公布2011年金融稳定性报告
-- - 国际原子能总署(IAEA)理事会会议
-- - 瑞典国家金融管理局(ESV)公布公共财政状况
-- - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话
0645 - 瑞士第三季国内生产总值(GDP)
0700 - 英国Nationwide房价
0855 - 德国11月失业数据
0900 - 意大利11月企业信心指数
0930 - 英国央行10月消费者信贷
0930 - 英国10月抵押贷款数据
0930 - 英国10月抵押贷款批准件数
0930 - 英国10月M4货供额
1000 - 欧元区11月企业景气指数
1000 - 欧元区11月经济景气指数
1000 - 欧元区11月工业景气指数
1000 - 欧元区11月服务业景气指数
1000 - 欧元区11月消费者信心指数
1000 - 欧元区11月消费者通胀预期指数
1000 - 欧元区11月生产者物价预期指数
1100 - 英国工业联盟(CBI) 11月零售销售差值
1100 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话,主题是"美国的财政与货币政策挑战"
1330 - 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值
1330 - 美国第三季企业获利
1330 - 美国一周初请失业金
1400 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话
1500 - 美国10月成屋待完成销售
1600 - 美国堪萨斯城联邦储备银行11月制造业调查
-- - 美国10月建筑许可修正值
-- - 美国11月ICSC连锁店销售
1600 - 纽约联邦储备银行媒体简报会
2130 - 美联储每周例行公布资产负债表
2320 - 美国财政部的住房金融政策顾问Michael Stegman出席讨论会
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
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