版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 07:42 BJT

全球外汇市场11月29日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月28日(三)

2350 - 日本11月18-24日资本流动数据

2350 - 日本10月零售销售数据

11月29日(四)

-- - 英国央行2012年12月稳定报告

-- - 瑞典央行公布2011年金融稳定性报告

-- - 国际原子能总署(IAEA)理事会会议

-- - 瑞典国家金融管理局(ESV)公布公共财政状况

-- - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话

0645 - 瑞士第三季国内生产总值(GDP)

0700 - 英国Nationwide房价

0855 - 德国11月失业数据

0900 - 意大利11月企业信心指数

0930 - 英国央行10月消费者信贷

0930 - 英国10月抵押贷款数据

0930 - 英国10月抵押贷款批准件数

0930 - 英国10月M4货供额

1000 - 欧元区11月企业景气指数

1000 - 欧元区11月经济景气指数

1000 - 欧元区11月工业景气指数

1000 - 欧元区11月服务业景气指数

1000 - 欧元区11月消费者信心指数

1000 - 欧元区11月消费者通胀预期指数

1000 - 欧元区11月生产者物价预期指数

1100 - 英国工业联盟(CBI) 11月零售销售差值

1100 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话,主题是"美国的财政与货币政策挑战"

1330 - 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值

1330 - 美国第三季企业获利

1330 - 美国一周初请失业金

1400 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话

1500 - 美国10月成屋待完成销售

1600 - 美国堪萨斯城联邦储备银行11月制造业调查

-- - 美国10月建筑许可修正值

-- - 美国11月ICSC连锁店销售

1600 - 纽约联邦储备银行媒体简报会

2130 - 美联储每周例行公布资产负债表

2320 - 美国财政部的住房金融政策顾问Michael Stegman出席讨论会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐