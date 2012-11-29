〔日本经济〕物价涨幅可能低于预期,因海外经济体放缓--日央行委员

标题新闻：摩根士丹利预计美联储可能在3月升息后，今年年内再升息两次
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路透熊本11月29日电---日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四表示:
* 存在物价涨幅低于日本央行预期的风险
* 经济面临的风险偏下档
* 日本经济面临的风险包括欧债危机,美国财政悬崖和中国经济放缓带来的影响
* 出口和生产疲软可能促使更多企业推迟资本支出
* 制造业疲势可能暂时有损就业市场
* 随着海外经济体逐渐摆脱放缓态势,出口和生产可能回升
* 生产将暂时维持较大的缺口,但最终将温和缩窄
* 将继续考虑日本央行如何才能为抗击通缩做出最佳贡献
* 克服通缩需要政府、央行和民间企业的通力合作
(完)
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)