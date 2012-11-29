〔日本经济〕物价涨幅可能低于预期,因海外经济体放缓--日央行委员

路透熊本11月29日电---日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四表示:

* 存在物价涨幅低于日本央行预期的风险

* 经济面临的风险偏下档

* 日本经济面临的风险包括欧债危机,美国财政悬崖和中国经济放缓带来的影响