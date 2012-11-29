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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 10:32 BJT

〔日本经济〕物价涨幅可能低于预期,因海外经济体放缓--日央行委员

路透熊本11月29日电---日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四表示:

* 存在物价涨幅低于日本央行预期的风险

* 经济面临的风险偏下档

* 日本经济面临的风险包括欧债危机,美国财政悬崖和中国经济放缓带来的影响

* 出口和生产疲软可能促使更多企业推迟资本支出

* 制造业疲势可能暂时有损就业市场

* 随着海外经济体逐渐摆脱放缓态势,出口和生产可能回升

* 生产将暂时维持较大的缺口,但最终将温和缩窄

* 将继续考虑日本央行如何才能为抗击通缩做出最佳贡献

* 克服通缩需要政府、央行和民间企业的通力合作

(完)

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