〔国际油市〕油价下跌,需求忧虑盖过对美国避开财政悬崖的期望

* 油价在美国众议院议长贝纳讲话后缩减跌幅

* 美国10月新屋销售下降,9月数据被下修

路透纽约11月28日电---原油期货价格周三下跌,因市场预期,即便美国国会达成协议避开财政悬崖,明年的燃料需求仍会保持疲软.

美国众议院议长贝纳表达对共和党议员与白宫达成协议避开财政悬崖的乐观情绪,提振油价脱离早前低位,并推动美国股市转升.

不过,政府数据显示,上周燃料需求再度低迷,且汽油库存大增,在午盘时段巩固了对全球燃料消费的悲观预期.

"我想没人愿意布局大规模仓位,"iitrader.com LLC首席市场策略师兼创始人Richard Ilczysyn说.

"有人认为2013年需求将相对较低,全球经济将会相对疲软,"他说,"美国的油库存增加,需要有很大需求才能推动市场".

美国商务部数据显示,10月美国独栋新屋销售年率小幅下降,给油价带来进一步压力.9月新屋销售年率亦被大幅下修.[ID:nSB2119789]这给本来还算是美国经济亮点之一的房屋市场蒙上少许阴影.

布兰特原油期货LCOc1跌0.36美元,结算价报每桶109.51美元.盘中低见108.44美元,跌破20日移动均值109.39之后又反弹回该水准上方.

美国原油期货CLc1跌0.69美元,结算价报每桶86.49美元,接近分别位于86.71和86.54美元的14日和20日移动均线.

美国RBOB汽油期货RBc1日内多数时间领跌,但将于周五到期的近月12月汽油期货合约在结算前小幅转升.次月汽油期货仍在平盘下方.

美国预算协商是影响油市的最新经济因素,前几个月油市一直紧密关注的是欧债危机和影响需求动向的宏观经济数据.

Ilczysyn表示,要不是中东局势动荡加剧对当地石油供应的忧虑,油价可能会下跌更多.交易商同时在密切关注埃及政治危机加剧和叙利亚暴力冲突升级,留意影响当地石油出口的风险迹象.

有专家声称,石油供应风险很快会盖过全球需求不振的影响.

"在新的一年,中东问题似乎会成为不确定性的主要来源,"PVM的董事总经理David Hufton在报告中写道."那将给油价带来关键支撑,在这个因素面前,看跌的实货供需数据,哪怕最有说服力的那种都不值一提."

不过分析师指出,美国能源资料协会(EIA)公布的一周油库存数据巩固了看跌理由.上周美国汽油库存增加近390万桶,远高于分析师预期的增加90万桶,需求再次低于上年同期水平.[ID:nSB8574178]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 86.49 -0.69 -0.8% 85.36 87.34 239,063 210,470

2月原油 87.13 -0.68 -0.8% 86.01 87.96 51,986 39,114

12月RBOB汽油 2.7339 0.0018 0.1% 2.6832 2.7385 17,166 42,662

1月RBOB汽油 2.6877 -0.0079 -0.3% 2.6485 2.7000 45,416 63,462

12月取暖油 3.0080 -0.0014 -0.1% 2.9745 3.0193 15,975 41,376

1月取暖油 3.0209 -0.0038 -0.1% 2.9885 3.0351 52,091 66,017

ICE合约

1月布兰特 109.51 -0.36 -0.3% 108.44 110.17 184,240 178,244

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 433,199 358,626 502,513 1,522,133 -9,204

汽油 102,191 150,267 135,967 277,063 -6,056

取暖油 116,967 162,469 152,797 300,276 -4,766 (完)