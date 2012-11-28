〔加拿大汇市〕加元反弹收高,受美国预算谈判进展鼓舞

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透多伦多11月28日电---加元/美元CAD=D4周三反弹,因市场信心改善,认为美国避免"财政悬崖"的预算协议有望达成.
美国总统奥巴马表示,希望与国会能够在圣诞节之前就削减美国预算赤字达成一致并拟定协议,从而避免年底一系列增税节支举措的启动威胁到美国经济.
美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示,如果民主党人同意讨论削减支出,他也将愿意讨论税收问题.
"风险偏好改善.财政悬崖问题似乎在向解决的方向发展,"ForexLive外汇分析师Adam Button说.他补充说,市场这种乐观情绪应有助于加元在近期突破0.99加元或1.01美元.
加元/美元在北美市场收报0.9919加元,或1.0082美元,较周二北美市场收盘0.9947加元或1.0053美元上涨.
加元/美元盘中触及本周低点0.9962加元,随后反弹."这表明,在加元/美元接近平价水准时,加元买需颇强,"Button说.
加元兑其它主要货币周三好坏不一,兑欧元EURCAD=表现良好,而兑澳元AUDCAD=则表现不佳.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
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