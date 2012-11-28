〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数上扬,因海岬型船运费上升

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月28日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上涨,因海岬型船运费上升.
波罗的海乾散货运价指数上涨0.64%,至1,104点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降1.37%,日均获利下滑111美元至8,052美元.
巴拿马型船运费下跌,因活动放缓.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI持平于2,275 点.日均获利上升215美元至16,506美元.该型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"经纪商发现,从澳洲向中国运送铁矿石的海岬型船运费略微上涨,受套利交易支撑,"RS Platou markets在一份报告中称.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.
灵便型船舶日均获利上涨47美元至6,515美元.超灵便型船舶日均获利上涨98美元至7,858美元.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
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