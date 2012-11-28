〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数上扬,因海岬型船运费上升

路透11月28日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上涨,因海岬型船运费上升.

波罗的海乾散货运价指数上涨0.64%,至1,104点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降1.37%,日均获利下滑111美元至8,052美元.

巴拿马型船运费下跌,因活动放缓.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI持平于2,275 点.日均获利上升215美元至16,506美元.该型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"经纪商发现,从澳洲向中国运送铁矿石的海岬型船运费略微上涨,受套利交易支撑,"RS Platou markets在一份报告中称.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.

灵便型船舶日均获利上涨47美元至6,515美元.超灵便型船舶日均获利上涨98美元至7,858美元.(完)