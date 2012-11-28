《美债周四展望》公债价格上扬,因美国预算磋商陷入僵局

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 贝纳和奥巴马的讲话在一定程度上缓解了对财政悬崖的担忧

* 财政部标售350亿美元五年期新债

* 美联储透过两次操作购买公债

* 美国10月新屋销售意外回落

路透纽约11月28日电---美国公债价格周三连涨第三天,因美国避免财政危机的磋商缺乏进展.同时,美国政府今日标售350亿美元五年期新债.

公债价格一度从稍早高位回落,因之前美国众议院议长贝纳表示,对在年底前达成预算协议,以避免财政危及持乐观态度.美国总统奥巴马稍晚也表示,希望他和国会能在圣诞节前达成协议,以避免财政悬崖,并削减财政赤字.

但市场仍收在平盘之上,因仍不清楚民主共和两党如何计划就可能的增税和减支达成妥协.

投资者担忧,白宫和国会在自动增税和减支方面的僵局可能将美国重新拖入衰退泥潭.自三周前美国举行大选迄今,这些忧虑一直支撑公债市场.

美国参议院民主党领袖多德周二表示,对磋商"未取得进展"感到失望.这使投资者对预算协议可在财政悬崖到来前达成的希望降温.

"昨天,财政悬崖问题不可能很快得以解决这一点已显而易见,"FTN Financial的首席经济分析师Christopher Low表示.

众议院议长贝纳周三讲话的基调与他之前的讲话类似,而债市仍对在年底前达成协议存疑.

"贝纳的讲话传递了一定的乐观情绪,但在如何增加税收和削减支出的具体举措方面他们并未达成一致,因此还有很多的工作要做,"4Cast Ltd的高级经济分析师 Sean Incremona表示.

避险买盘推动10年期公债US10YT=RR价格上扬6/32,收益率(殖利率)报1.62%,低于周二尾盘的1.64%,也低于位于1.65%附近的100日移动均线.根据Tradeweb提供的数据,成交量高于均值.

"很多买盘仍是由于担忧财政悬崖将带来火车事故那样的灾难,而非两党合作的机会,"CRT Capital Group的高级债市策略师Ian Lyngen表示.

在贝纳讲话发表后,美国股市.SPX逆转稍早跌势.在此之前,美国股市一度触及日低,因美国政府称,10月新屋销售小幅回落,且9月数据也被大幅下修,损及对楼市复苏的乐观情绪.楼市是美国经济的亮点之一.

供应方面,财政部今日标售350亿美元五年期新债,得标利率为0.641%.周二进行的350亿美元两年期公债标售获创纪录需求.财政部将于周四标售290亿美元七年期公债.

另外,美国联邦储备理事会(FED,美联储)进行了两次购债操作,此为卖短买长操作的一部分,目的是压低长期利率以扶助经济.

美联储先是在周三上午购买了18.5亿美元2036年2月到2042年11月到期的公债,接着在下午购买了45.7亿美元2018年11月到2020年11月到期的公债.(完)

--编译 母红;审校 程琳

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