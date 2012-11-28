〔纽约期市〕期棉下滑,众议院议长贝纳讲话后脱离日低

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约11月28日电---美国期棉价格周三收盘小幅下跌,跟随其他大宗商品因美元走强的跌势.
美国众议院议长贝纳表示乐观认为共和党可能与白宫达成协议避免财政危机,帮助提振价格脱离盘初低位,并提振整体金融市场.
洲际交易所(ICE)-交投最活跃的3月期棉CTc2跌0.11美分,或0.15%,结算价报每磅72.63美分,脱离日低71.65美分.
"我们仍然在近期区间内.我认为市场价格合理,支撑位在70美分.下跌空间不大,"一风险经理称.
之前因波动不大无法吸引投机客,而且实货供应足以满足全球纺织厂需求,很多投资者从市场退出.和近几个月的典型情况一样,除交投最活跃的3月期货以外,其它合约交易非常清淡.
未平仓合约下降106口,至161,178,持于1月以来的低位,较10月末下降约22%.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。