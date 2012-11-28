〔纽约期市〕期棉下滑,众议院议长贝纳讲话后脱离日低

路透纽约11月28日电---美国期棉价格周三收盘小幅下跌,跟随其他大宗商品因美元走强的跌势.

美国众议院议长贝纳表示乐观认为共和党可能与白宫达成协议避免财政危机,帮助提振价格脱离盘初低位,并提振整体金融市场.

洲际交易所(ICE)-交投最活跃的3月期棉CTc2跌0.11美分,或0.15%,结算价报每磅72.63美分,脱离日低71.65美分.

"我们仍然在近期区间内.我认为市场价格合理,支撑位在70美分.下跌空间不大,"一风险经理称.

之前因波动不大无法吸引投机客,而且实货供应足以满足全球纺织厂需求,很多投资者从市场退出.和近几个月的典型情况一样,除交投最活跃的3月期货以外,其它合约交易非常清淡.

未平仓合约下降106口,至161,178,持于1月以来的低位,较10月末下降约22%.(完)