〔EIA库存周报〕上周美国原油库存微降,汽油库存增加

路透纽约11月28日电---美国能源资料协会(EIA)周三数据显示,上周该国原油库存小幅下降,汽油库存则因炼厂提高产能利用率而大增.

截至11月23日当周,原油库存下降34.7万桶,至3.7412亿桶.路透调查原预期为增加约30万桶.

EIA数据显示,美国原油日进口量增加35万桶,至808万桶.油品进口减少24.2万桶,至每日188万桶.

美国汽油库存大幅增加387万桶,至2.0426亿桶.而预期为增加90万桶.

美国东海岸地区的汽油和馏分油库存上周分别增加125万桶和190万桶.但在上月受飓风桑迪侵袭最严重的中大西洋地区,上周汽油库存减少87.9万桶,馏分油库存则增加150万桶.

"今天的EIA数据较为利空,汽油库存增幅远高于预期,因飓风桑迪过去后炼厂相继恢复生产."Caprock风险管理公司的Chris Jarvis说.

美国炼厂产能利用率上升1.1个百分点,至88.6%.分析师预期为上升0.5个百分点.

EIA称,美国的馏分油总库存减少80万桶至1.1204亿桶.预期则为减少约20万桶.

原油期货合约交割地库欣的原油库存增加70.7万桶,至4,586万桶.(完)