〔EIA库存周报〕上周美国原油库存微降,汽油库存增加

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约11月28日电---美国能源资料协会(EIA)周三数据显示,上周该国原油库存小幅下降,汽油库存则因炼厂提高产能利用率而大增.
截至11月23日当周,原油库存下降34.7万桶,至3.7412亿桶.路透调查原预期为增加约30万桶.
EIA数据显示,美国原油日进口量增加35万桶,至808万桶.油品进口减少24.2万桶,至每日188万桶.
美国汽油库存大幅增加387万桶,至2.0426亿桶.而预期为增加90万桶.
美国东海岸地区的汽油和馏分油库存上周分别增加125万桶和190万桶.但在上月受飓风桑迪侵袭最严重的中大西洋地区,上周汽油库存减少87.9万桶,馏分油库存则增加150万桶.
"今天的EIA数据较为利空,汽油库存增幅远高于预期,因飓风桑迪过去后炼厂相继恢复生产."Caprock风险管理公司的Chris Jarvis说.
美国炼厂产能利用率上升1.1个百分点,至88.6%.分析师预期为上升0.5个百分点.
EIA称,美国的馏分油总库存减少80万桶至1.1204亿桶.预期则为减少约20万桶.
原油期货合约交割地库欣的原油库存增加70.7万桶,至4,586万桶.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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