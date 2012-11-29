〔欧洲政经〕欧元区各国央行或考虑将所持希腊债券展期(更新版)

(新增细节、欧元区官员评论)

路透布鲁塞尔11月28日电---根据本周欧元区财长会议中的一份文件,欧元区各国央行可能会决定对持有的希腊债券展期,使各国政府2016年之前需要提供给希腊的贷款减少56亿欧元.

文件指出,此举将使所需贷款金额从76亿欧元降至20亿欧元,这样一来,厌烦救助行动的欧元区各国议会就更有可能批准关于希腊的协议.

一名了解此事的高级欧元区官员表示,谈判仍在进行当中,尚未得出任何结论.

欧元区国家、欧洲央行及国际货币组织(IMF)等国际金主周二稍早就希腊债务削减计划达成协议,目标是使该国债务与国内生产总值(GDP)之比在2022年降至110%.明年料达到近190%.

据文件内容显示,希腊在2012-2014年将另需180亿欧元融资,2015-2016年还将需要58亿欧元.

但文件中也提出,若欧元区17国央行在当前持有的希腊债券到期时置换成新债券,则2012-2014年希腊所需赎回的债券将减少37亿欧元,2015-2016年减少19亿欧元.

文件以括号列出各央行投资部位的展期金额,并在附注中表示各金额只是暂定,需要经过各国央行批准.

欧洲央行拒绝就此事发表评论.