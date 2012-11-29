〔金砖国家〕11月28日股汇市收盘纵览

路透11月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月28日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.52%,报991.27点.

中国股市:沪综指周三连续第三个交易日下跌,并再创近四年收盘新低,成交量有所萎缩.分析人士指出,因市场供给压力加剧及政策面不明朗导致大盘重心不断下移,预计未来股指将持续震荡下探.沪综指.SSEC收报1,973.523点,跌17.642点或0.89%,此前低位为2009年1月16日的1,954.438点.上海A股今日成交344亿元人民币,上日为390亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第三个交易日下跌,受对中国增长敏感类股拖累,因内地市场低迷且美国预算谈判进展不大,令财政悬崖忧虑重燃.恒生指数.HSI收低0.6%,至21,709点,恒生国企指数.HSCE收跌1.2%至10,399.2点.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS周三连续第三日以涨停作收,盘中基本封住涨幅上限;但隔夜美元指数反弹后人民币中间价顺势小幅低开,令涨停价位较上日小幅回软.市场仍为净结汇格局所主导.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,530点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3803元.[CNY/CN]

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印度股市和汇市因适逢假期而休市.

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,397.380点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.19%至740.84点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.47%至31.1750;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微跌0.09%,报40.1880.

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巴西股市:拉美股市小涨,此前一位美国议员的表态提升了财政谈判达成协议的希望,但分析师警告称,市场将仍易受到美国财政谈判情势变化的影响.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨0.52%,报56,539.40点,早盘曾录得跌幅.[ID:nL1E8MSCBE]

巴西汇市:拉美货币持平或走坚,因市场对美国财政悬崖谈判抱有乐观期待.但巴西雷亚尔下跌,因为投资者测试巴西央行对本币贬值的容忍度.雷亚尔/美元<BRBY BRL=>走软0.4%,报2.0893.[ID:nL1E8MSATI]

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南非股市:收低,对美国经济前景和希腊新债务协议的忧虑打压股市,而且拖累Harmony Gold(HARJ.J)等黄金公司的股价大幅下滑.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低1.06%,报33,225.91点.综合指数.JALSH下滑0.97%,报37,438.41点.[.J][ID:nL5E8MSC31]

南非汇市:兰特/美元窄幅波动,基本上从海外走势中觅得指引.兰特/美元日高为8.8275,日低为8.8870,在1551 GMT时报8.8445,较周二收盘价8.8450几无变化.[ZAR/][ID:nL5E8MSD9R](完)