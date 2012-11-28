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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 07:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 46.77 -0.54 -1.14 1873657

搜狐 (SOHU.O) 39.76 +0.22 +0.56 264242

网易 (NTES.O) 43.86 -0.30 -0.68 726433

百度 (BIDU.O) 95.81 +1.29 +1.36 3492450

亚信科技 ASIA.O 11.66 +0.68 +6.19 465736

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.90 +0.07 +0.42 1584258

联电 (UMC.N) 1.93 -0.02 -1.03 753023

日月光 (ASX.N) 3.99 -0.01 -0.25 74149

矽品精密 (SPIL.O) 5.13 -0.01 -0.19 592789

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.01 -1.08 38792

友达 (AUO.N) 4.10 +0.14 +3.54 707870

中华电信 (CHT.N) 31.89 +0.03 +0.09 16108

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.74 +0.85 +2.24 593555

香港

中国移动 (CHL.N) 56.79 +0.84 +1.50 96881

中国联通 (CHU.N) 15.42 +0.00 +0.00 120722

中国电信 (CHA.N) 54.50 +0.59 +1.09 13677

中芯国际 (SMI.N) 2.38 +0.01 +0.42 88578

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.19 +0.02 +0.48 4869

(完)

--整理 王丽鑫

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