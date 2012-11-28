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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 07:36 BJT

〔美国股市〕ADR收高,因有迹象显示美国有望避开"财政悬崖"

路透纽约11月28日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三收高,因美国众议院议长贝纳的讲话支持了美国可能将避开"财政悬崖"的观点.

ADR全线上扬,欧洲企业ADR涨幅最大.法国道达尔(TOT.N)升1.2%,报49.68美元,德国西门子SI.N涨1.6%,报103.02美元.诺华制药(NVS.N)扬升1.2%,报61.28美元.

美国众议院议长、国会共和党领袖贝纳表示,他乐观地认为将达成预算协议,从而避免大规模削减支出并提高税收.

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RIMM.O劲升3.5%,报11.10美元,此前一美国基金经理增持该股.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR涨0.6%,标普500指数.SPX.INX升0.8%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬0.8%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3涨0.2%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨0.2%,纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA升0.4%.(完)

--编译 于春红;审校 张荻

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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