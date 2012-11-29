〔美国金融〕联储考虑对大型外资银行美国分支实施资本与流动性新规

路透纽黑文11月28日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛周三呼吁,针对大型外资银行的美国业务全面实施新的流动性与资本规定,让它们与美国银行业者处于同样的监管环境下,从而保护依然脆弱的金融体系.

塔鲁洛概述了分三个方面的措施,包括强制要求外资银行规模最大的美国分支建立"一级美国中介控股公司(IHC)"来管理所有子公司.

他说,该计划还令IHC适用与美国银行业者相同的资本规定,同时让流动性标准"总体上"与国内规定相一致.美联储理事会目前正在完善该计划.

塔鲁洛提出此项意义重大的建议,说明在金融危机最艰难阶段已过去四年后,监管机构仍担心全球性大型银行带来的风险,并准备制定全国性法规加以防范.

塔鲁洛将他的计划描述为"中间道路",将能有效地令美国不再依靠外国机构对在美大规模开展业务的银行实施监管.

他表示,美联储目前仍在讨论新规的细节.并称其预期联储理事会将在未来数周内,就提议中的新规制定发布更详细的通告.

塔鲁洛的提议或将限制巴克莱(BARC.L)和德意志银行(DBKGn.DE)等欧资银行的国际融资计划,迫使其提高美国分支的资本充足率.

该计划还可能令有关全球监管机构并未就制定统一标准展开合作的批评升温,并在全球经济仍奋力从衰退中脱身之际,令资金市场的相关规定更加复杂.

塔鲁洛承认,对于统一管理资本与流动性基础的全球性银行业者而言,额外的资本与流动性缓冲"可能推高这些银行的业务成本,并削弱其灵活性."

"然而,以本地标准管理流动性和资本,不仅有利于整体金融稳定,也有利于银行本身."他说.

塔鲁洛指出,在过去10年中,银行业者越来越多地依赖短期融资和高风险交易,美国监管机构对外资银行的资本充足水平不能"完全放心".(完)