中国称今年前10个月新增艾滋病病例数量增加

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月28日电---今年前10个月，中国新增艾滋病毒/艾滋病病例增加，中国国务院副总理李克强承诺要让民间组织在抗击艾滋病迅速蔓延方面发挥更大作用。
据新华社报导，今年1-10月，中国新增艾滋病病例数量同比增加13%，年龄在50岁及以上的艾滋病毒感染人数增加逾20%。
报导援引卫生部的说法称，截至今年10月底，全国累计报告艾滋病病毒感染者和病人492,191例，其中包括今年新增的68,802例病例。
今年1-10月新报告艾滋病病毒感染者中经性途径传播所占比例为84.9%，其中男男同性性传播所占比例大幅增加。
李克强在与艾滋病民间组织的一场座谈会上表示，政府要让艾滋病民间组织在对抗艾滋病方面发挥更积极的作用。
他表示，你们最了解艾滋病感染者的真实需求……政府将继续提供支持，花更多精力并将更为密切地聆听民间社会组织的声音，你们将有更大空间发挥作用。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。