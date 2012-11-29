中国称今年前10个月新增艾滋病病例数量增加

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月28日电---今年前10个月，中国新增艾滋病毒/艾滋病病例增加，中国国务院副总理李克强承诺要让民间组织在抗击艾滋病迅速蔓延方面发挥更大作用。

据新华社报导，今年1-10月，中国新增艾滋病病例数量同比增加13%，年龄在50岁及以上的艾滋病毒感染人数增加逾20%。

报导援引卫生部的说法称，截至今年10月底，全国累计报告艾滋病病毒感染者和病人492,191例，其中包括今年新增的68,802例病例。

今年1-10月新报告艾滋病病毒感染者中经性途径传播所占比例为84.9%，其中男男同性性传播所占比例大幅增加。

李克强在与艾滋病民间组织的一场座谈会上表示，政府要让艾滋病民间组织在对抗艾滋病方面发挥更积极的作用。

他表示，你们最了解艾滋病感染者的真实需求……政府将继续提供支持，花更多精力并将更为密切地聆听民间社会组织的声音，你们将有更大空间发挥作用。（完）