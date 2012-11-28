《中国报摘》--中国证券报11月29日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,近期应该综合考虑的、着眼长远的综合改革包括进一步破除城乡二元制度安排、培育和完善鼓励创造的机制等.他建议,划拨更多国有资产包括国有银行和国有保险资产一部分给社保基金,划拨30%到50%是可行的.

* 其他:

--基金产品审核明年初有望进一步放开,实现准"备案制".基金公司可自主规划申报产品数量和类型,不受通道限制,申报流程或实现电子化、标准化,从而加快审核速度.

--中国人民银行行长周小川日前表示,要根据实际情况、利弊取舍,逐步实现资本项目可兑换.

--中集集团(000039.SZ)200039.SZ称,公司B转H方案已经获得香港联交所批准.

--国投电力(600886.SS)下周二起约14.11亿限售股解禁,公司董秘魏琼指出,大股东已计划自10月起的12个月内增持股份,在增持期间将不会减持股份.(完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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