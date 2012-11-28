《中国报摘》--中国证券报11月29日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清表示,近期应该综合考虑的、着眼长远的综合改革包括进一步破除城乡二元制度安排、培育和完善鼓励创造的机制等.他建议,划拨更多国有资产包括国有银行和国有保险资产一部分给社保基金,划拨30%到50%是可行的.
* 其他:
--基金产品审核明年初有望进一步放开,实现准"备案制".基金公司可自主规划申报产品数量和类型,不受通道限制,申报流程或实现电子化、标准化,从而加快审核速度.
--中国人民银行行长周小川日前表示,要根据实际情况、利弊取舍,逐步实现资本项目可兑换.
--中集集团(000039.SZ)200039.SZ称,公司B转H方案已经获得香港联交所批准.
--国投电力(600886.SS)下周二起约14.11亿限售股解禁,公司董秘魏琼指出,大股东已计划自10月起的12个月内增持股份,在增持期间将不会减持股份.(完)
--整理 林琦; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。