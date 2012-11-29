〔中国能源〕至2015年底核电装机容量料接近4,200万千瓦--行业协会

路透北京11月29日电---中国核能行业协会理事长张华祝表示,2015年底或稍后,随着中国在建机组陆续建成投产,运行的核电机组将达到41台,总装机容量接近4,200万千瓦,约占全球核电装机容量十分之一.

新华社周三晚引述兼任国家国防科技工业局科技委副主任的张华祝并称,届时将有近20个核电机组在建.

2011年3月日本福岛核事故后,中国即暂停审批国内核电新建项目.此后中国多部门联合发布核安全与放射性污染防治十二五规划及2020年远景目标[ID:nSB2052809]

中国核工业集团董事长孙勤在今年中共十八大期间表示,中国对新核电项目的审批程序已恢复正常.[ID:nSB2093567]

新华社报导并援引张华祝称,中国运行核电机组的安全业绩良好,迄今未发生国际核事件分级(INES)2级及以上的运行事件.

"国内核电厂在选址中对地震、洪水等外部事件进行了充分论证,发生类似福岛核事故的极端自然事件的可能性极小,核设施流出物监测和辐射环境监测结果也表明,核设施周边的辐射环境水平始终保持在天然本底涨落范围以内."他说.

今年5月通过的关于全国民用核设施综合安全检查情况的报告显示,中国核电事业虽起步较晚,但已拥有6家核电厂、15台运行的核电机组,占全国总发电量的1.85%,占全球核发电量的3.47%,具备后发优势.(完)