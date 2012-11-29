〔中国能源〕至2015年底核电装机容量料接近4,200万千瓦--行业协会

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月29日电---中国核能行业协会理事长张华祝表示,2015年底或稍后,随着中国在建机组陆续建成投产,运行的核电机组将达到41台,总装机容量接近4,200万千瓦,约占全球核电装机容量十分之一.
新华社周三晚引述兼任国家国防科技工业局科技委副主任的张华祝并称,届时将有近20个核电机组在建.
2011年3月日本福岛核事故后,中国即暂停审批国内核电新建项目.此后中国多部门联合发布核安全与放射性污染防治十二五规划及2020年远景目标[ID:nSB2052809]
中国核工业集团董事长孙勤在今年中共十八大期间表示,中国对新核电项目的审批程序已恢复正常.[ID:nSB2093567]
新华社报导并援引张华祝称,中国运行核电机组的安全业绩良好,迄今未发生国际核事件分级(INES)2级及以上的运行事件.
"国内核电厂在选址中对地震、洪水等外部事件进行了充分论证,发生类似福岛核事故的极端自然事件的可能性极小,核设施流出物监测和辐射环境监测结果也表明,核设施周边的辐射环境水平始终保持在天然本底涨落范围以内."他说.
今年5月通过的关于全国民用核设施综合安全检查情况的报告显示,中国核电事业虽起步较晚,但已拥有6家核电厂、15台运行的核电机组,占全国总发电量的1.85%,占全球核发电量的3.47%,具备后发优势.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。